◆横浜｜5,000円台で楽しめるメロンアフタヌーンティー3選。憧れホテルも登場5月から7月にかけて旬を迎える初夏のフルーツといえば、上品な甘さとジューシーな果肉がとっても魅力的なメロン。今回は、爽やかな青い海を望む横浜エリアで、5,000円台で楽しめるメロンアフタヌーンティーをご紹介。この季節ならではのアフタヌーンティーを、ラグジュアリーな空間で優雅に味わう至福の時間。平日限定のお得なアフタヌーンティーもある