◆メズム東京で開催！版画家・レンブラントの世界観とオランダの食文化を堪能するアフタヌーンティーを体験メズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「Whisk」では、2026年6月1日（月）?9月30日（水）までの期間、アフタヌーンティー・プログラム「レンブラント-光のオランダ紀行-」を開催。国立西洋美術館とコラボし、オランダを代表する画家・版画家であるレンブラント・ファン・レインをテーマに半生や世界観をア