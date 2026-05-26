◆W大阪でTWICEとのコラボアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」開催。キュートなスイーツ＆セイボリーは写真映え抜群！W大阪の1階「MIXup」にて、世界で活躍するガールズグループ・TWICEとコラボレーションした「キャンディー・ドリーム」 TWICEアフタヌーンティーを期間限定で開催。「二度感動を与える」というTWICEのコンセプトをもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」特別なアフタヌーンティーが登場。ビジュ