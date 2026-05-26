旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ホッと一息正解：緑茶難易度：★★☆☆☆茶殻も食べる!!緑茶はツバキ科の常緑樹であるチャノキの葉から作られます。お茶の面白い点は、摘み取った後の加工法によって緑茶、烏龍茶、紅茶へと姿を変えることです。そして緑茶は、摘み取っ