◆胸キュンが止まらない！映画『山口くんはワルくない』ヒロイン・郄橋ひかるさんインタビュー?2026『山口くんはワルくない』製作委員会c斉木 優／講談社別冊フレンドで連載中の人気コミック『山口くんはワルくない』がついに映画化！6月5日（金）公開の本作でヒロイン・皐を演じる郄橋ひかるさんにインタビュー。役作りの裏側や、撮影中のエピソード、見どころについて伺いました。ピュアでまっすぐな高校生役に