◆紫陽花がテーマのかわいいアフタヌーンティー。3時間滞在OKやワイン飲み放題付きで3,500円も写真／HAUTECOUTURECAFE梅雨の季節を彩る美しい紫陽花。紫やブルー、ピンクなど淡い色合いで街なかを癒してくれる、そんな紫陽花をテーマにしたアフタヌーンティーがこの時期限定で味わえる。グラデーションの美しさをスイーツで表現した品々は華やかで上品なものばかり。“推し色”が紫系の人にもおすすめ！この記事の要約レポート・東