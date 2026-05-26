26日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比01銭円安ドル高の1ドル＝158円97〜98銭。ユーロは02銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円01〜03銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉を見極めたいとの思惑から、小動きだった。外為ブローカーは「方向感に乏しい展開だ」と話した。