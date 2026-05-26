東京・池袋にある「CAFE CINNAMON」は26日までに公式SNSを通じ、今年12月29日をもって閉店すると発表した。同カフェは大人気男性アイドル育成ゲーム「あんさんぶるスターズ!!」に登場するカフェを再現して2021年5月26日にオープン。ゲーム内に登場する「Crazy:B」のキャラクター・椎名ニキがバイトするカフェで、ゲーム内に登場する内装まで忠実に再現し、キャラクターにちなんだメニューを提供して多くのファンに愛されてきた