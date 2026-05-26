高市早苗首相は26日の参院内閣委員会で、国家情報会議創設法案について「複雑で厳しい国際環境の中で、重大な危機を未然に防ぐためには、政策部門の的確な意思決定を情報部門が支える体制が極めて重要だ」と述べた。