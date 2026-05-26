米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２５日、電話で会談した。ロシア外務省の発表によると、ラブロフ氏は、ロシア軍がウクライナの首都キーウへの大規模攻撃を再び実施すると伝達した。「意思決定の中枢」やウクライナ軍の関連施設が標的になると説明した。米国務省の発表では、ウクライナ情勢や米露関係などを協議したとしているが、キーウへの再攻撃については触れていない。露外務省は２５日、電話会