◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で二塁打を放ち、2試合ぶりに安打をマークした。初回の第1打席、相手先発・ゴードンの第1球、内角スライダーを思い切り引っ張ると、打球は右翼線に飛び二塁打でいきなりチャンスメイクした。前日24日（同25日）のブルワーズ戦は3打数無