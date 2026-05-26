出版大手「KADOKAWA」は26日、同社が出版する月刊誌「ダ・ヴィンチ」を休刊すると発表した。公式サイトで伝えた。今年10月6日発売の11月号もって終了する。同誌は1994年4月、「本の情報誌」として株式会社リクルートで創刊され、株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降現在に至るまで株式会社KADOKAWAから刊行されていた。同社は「創刊以来、長きにわたり、『ダ・ヴィンチ』をご愛読いただいた読者の皆様、