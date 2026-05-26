【MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [メカニカルクリア]】 5月26日11時～ 予約受付開始 7月 発送予定 価格：18,700円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム [メカニカルクリア]」3次販売分の予約受付を5月26日11時からプレミアムバンダイにて開始する。価格は18,700円。本商品は7月発送予定となっている