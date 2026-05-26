【RG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天（アマツ）【再販】】 予約開始：5月26日11時 7月 発送予定 価格：3,850円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天（アマツ）」を7月に再販する。5月26日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は3,850円。 本製品は、漫画「