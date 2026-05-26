3モーター合わせて1169ps/2000Nmを発揮！ メルセデスAMG GT 63 4ドアクーペ｜Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé 新型「GT 4ドアクーペ」は、メルセデスAMGがパフォーマンスを再定義するべく生み出された。極限のパワー、圧倒的な連続性能、非常に精密なドライビングダイナミクス、そしてスリリングなドライビングエクスペリエンスを備えたこの新しい4ドアスポーツカーは