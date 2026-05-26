２５日、シャリフ首相と握手を交わす李強総理（右）。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は25日午前、中国を公式訪問中のパキスタンのシャリフ首相と北京の人民大会堂で会談した。２５日、シャリフ首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／殷博古）