毎日のメイクに自然な華やかさを添えたいなら、カラコン選びにもこだわりたいもの。白石麻衣さんがイメージモデルを務めるカラーコンタクトブランド「feliamo（フェリアモ）」から、2026年5月29日（金）より新色2色が登場します。今回のテーマは、どんな瞳にもすっとなじむ“ラテカラー”。ナチュラルなのに印象的な目元を叶えてくれる、今の気分にぴったりなカラーです。毎日使いたくなる新しい2色