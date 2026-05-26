お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介（39）が、25日放送のABCラジオ『ツギハギ〜ヤーレンズのダダダ団！〜』（毎週月曜後9：15）に生出演し、第1子誕生を発表した。【画像】ヤーレンズ出井が第1子誕生を発表冠ラジオ番組が祝福出井は「先週収録だったのにはワケがありまして、というのも、私、出井ですね、子どもが産まれましたー！」と報告。相方の楢原真樹（39）は「え？」と驚きながら祝福した。出井は「妻がずっと