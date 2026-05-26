◇ア・リーグホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスに令和の衝撃だ!25日（日本時間26日）に、ツインズと対戦し3―1で勝利。この日のスタメンには「2番・一塁」で村上宗隆内野手（26）、「9番・右翼」で西田陸浮外野手（25）と日本人2選手が並んだ。村上は初回にリーグ単独トップの18号ソロをマーク。西田も同日メジャー昇格即先発起用でいきなりメジャー初安打&「レーザービーム」披