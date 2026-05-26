災害関連死を防ごうと、南海トラフ巨大地震の発生から36時間後を想定し、人命救助と並行して避難所などでの被災者支援を行う災害対策図上訓練が、25日、三重県津市で行われました。三重県が発表した被害想定によると、理論上最大とされるマグニチュード9クラスの地震が発生した場合、津市では最大震度7を観測し、津波の高さは最大5メートルに達するとされています。訓練の焦点となったのは、災害関連死をいかに減らすかです。その