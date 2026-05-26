「遺産が多いなら、相続税を払っても十分財産は残るはず」――そう考える人は少なくありません。しかし実際には、多額の資産を持つ家庭でも、相続放棄や不動産売却に追い込まれるケースが存在します。背景にあるのは、日本特有ともいえる相続税制度と、“資産はあるのに現金がない”という深刻な問題です。近年では国会でも相続税負担の重さが議論されており、相続税はもはや一部の富裕層だけの問題ではなくなりつつあります。日本