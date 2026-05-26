ヴィアティン三重の男子バレーボールチームが新シーズンからチーム名を変更することになり、25日新名称の発表セレモニーが行われました。新しいチーム名はヴィアティン三重・四日市に決まり、三重県四日市市内で行われた発表セレモニーでヴィアティン三重ファミリークラブの椎葉誠バレーボール事業部長が新しいチーム名に込めた思いについて次のように語りました。また四日市市の森智広市長は「チーム名を変えることは覚悟が必要。