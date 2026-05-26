今年4月に着任した大阪のベトナム総領事が25日に三重県庁を訪れ、一見知事と意見交換しました。三重県庁を訪れたのは今年4月に大阪のベトナム総領事に着任したグエン・チュオン・ソン氏です。三重県では外国人の住民数、労働者数ともにベトナム人が最も多く出迎えた一見知事は「日本が今後人口が減っていく中で産業を維持するためには外国の方の力が必要」だと話しました。それに対し、グエン総領事は「自治体・経済・コミュニティ