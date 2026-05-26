全国的に野生のクマによる被害が増加していることを受け、三重県は25日、クマ対策に関わる行政職員などを対象に、クマの生態を学ぶ講座を初めて開きました。県内の行政や警察の職員ら、対面とリモート合わせておよそ140人が参加しました。全国では昨年度、クマの出没件数が5万件を超え過去最多となり、三重県でも98件の出没が確認され、2023年度と2024年度には人身被害も発生しています。講座では県の対策方針が説明された後、研究