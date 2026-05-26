ホンダの“新型”「本格SUV」まもなくホンダは2026年3月、大型SUV「パスポート」を日本市場へ導入すると発表しました。北米で評価されてきたモデルだけに、国内でも特徴や使い勝手に注目が集まり、発表直後からさまざまな反響が寄せられています。今回日本に導入されるのは、オフロード性能を高めた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」です。【動画】これがホンダ新型「パスポート」です！ 動画で見る！発売は2026年