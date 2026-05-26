私はユカリ。実家に身を寄せて数日後の夜、夫がやってきました。父がドアを開けると、夫は私を帰せと迫ります。しかし父は冷静に家へ招き入れました。夫は相変わらず私を怒鳴りつけますが、父はそれを制して、「何故ユカリばかりに家事を押し付けるのか」と問い詰めました。さらに私の入院中の家事育児の計画をたずねると、夫は何も答えられず黙り込みます。父が続けざまにゴミ袋を投げつけた件を問いただすと、夫は完全に言葉を失