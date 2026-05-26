＜全米オープン最終予選（日本会場）一日競技◇25日◇日野ゴルフ倶楽部 キングコース（滋賀県）◇6989ヤード・パー70＞27歳の大西魁斗が、「ボーナス」と表現する海外メジャー「全米オープン」（6月18〜21日、シネコック・ヒルズGC/ニューヨーク州）の切符をつかんだ。【写真】シネコック・ヒルズのおみやげ事情なぜか売れ残っていた“意外な商品”とは一日2ラウンド（36ホール）の長丁場を戦い終え、ホールアウト直後には「長か