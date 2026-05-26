タレント関根勤（72）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いタレント明石家さんま（70）の最強エピソードを語り合った。この日はお笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！がゲスト出演し、「ある意味怖い芸能人」を語り合う企画を配信。くっきー！は「明石家さんま」の名を挙げ「人体的にさんまさんが…」と、さんまの超人ぶりを“怖い”と表現した。関根はさんまについて「運動神経も凄い」といい、「あんなに細