共同研究を巡る便宜の見返りに、元東大大学院医学系研究科教授らを風俗店などで接待したとして、贈賄罪に問われた「日本化粧品協会」代表理事引地功一被告（52）に東京地裁は26日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡した。