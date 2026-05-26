２５日午前６時４５分頃、京都市上京区の京都御苑（１周約４キロ）周辺にシカがいると目撃者から１１０番があった。駆けつけた府や京都市の担当課職員と上京署員らが、午前９時半頃に苑内の草むらにうずくまっているシカ１頭を発見。職員らが捕獲しようとしたが、シカは苑内を逃げ回った。約２時間半後に見失い、行方はわからなくなった。けが人など被害はなかった。府林務課や京都市農林振興室によると、シカは成獣とみられる