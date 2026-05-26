アメリカ・ホワイトハウスでのリポート中、突然背後で鳴り響いた銃声。ABCニュースの女性記者が即座に身を隠す瞬間が、固定カメラに記録されていた。【映像】背後で銃声→女性記者が身を隠す緊迫の瞬間（実際の様子）「伏せろ伏せろ！」（記者ら）5月23日、ホワイトハウスの検問所付近で男がバッグから取り出した銃を発砲し、その場にいた大統領警護隊が応戦した。ホワイトハウス敷地内のテントで中継していた最中、始まった