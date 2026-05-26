◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、始球式を務めた。捕手役にはロバーツ監督が異例の捕手参戦した。木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露すると、球場からはどよめ