経営破綻した安愚楽牧場の和牛オーナー制度を巡り、国が業務停止命令などの規制権限を行使しなかったため被害が拡大したとして、出資者ら1279人が計約63億円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を棄却した。