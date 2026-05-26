大阪府能勢町のごみ焼却施設で発生したダイオキシンを含む廃棄物の処分先が決まらず長期間仮置きしていた問題で、同府能勢、豊能両町でつくる豊能郡環境施設組合は26日、豊能町内の最終処分施設に廃棄物の搬入を始めた。組合によると、計約245トンを6月上旬までに搬入し終える予定。施設は、地面を掘って鉄筋コンクリートで固めており、幅約24メートル、奥行き約7メートル、深さ約6メートル。内外を防水・遮水シートで覆い、廃