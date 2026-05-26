きのう、最高値を更新した株価ですが、きょうは利益確定の売りに押されています。けさの東京株式市場、日経平均株価は値上がりして始まりました。ただ、きのう、最高値を更新するなど、急ピッチで上昇する警戒感から、その後はAI・半導体関連銘柄を中心に利益確定の売り注文が広がり、一時、500円以上値下がりしました。