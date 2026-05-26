弘電社はカイ気配スタート。きんでんは２５日の取引終了後、弘電社に対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格の１株１万１５０１円にサヤ寄せする動きを見せている。 買付予定数量の下限は１３３万６８００株（所有割合１５．３１％）で、上限は設定しない。買い付け期間は５月２６日から７月６日まで。弘電社はＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨してい