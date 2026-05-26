クエストが全般地合い悪に抗して切り返し急。一時１０．４％高の１９９９円と値を飛ばし２０００円大台回復目前まで水準を切り上げた。生成ＡＩやＩｏＴ技術、ビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援を手掛けるが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの専業大手キオクシアホールディングス向けが売上高の約２割を占めており、中期的な商機拡大への期待が大きい。