西武ホールディングスは急反発している。シンガポールに拠点を置く投資顧問会社３Ｄインベストメント・パートナーズによる株式保有比率が５．７５％から６．９２％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが集まっている。２５日取引終了後、関東財務局へ提出された変更報告書によると、報告義務発生日は５月１８日。保有目的は純投資及び状況に応じて中長期的な企業価値の向上を目的とし、発行会