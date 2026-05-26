Ａｂａｌａｎｃｅは大幅反発。２５日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１００万株（発行済み株式総数の５．２５％）、または５億円。期間は６月１日～１２月３１日。これを好感した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS