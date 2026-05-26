芝浦機械は４日ぶりに急反落し、ストップ安となる前営業日比７００円安の４２１０円に売られた。２５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１３７０億円（前期比３．２％増）、営業利益予想は４２億円（同３．８％減）、最終利益予想は２０億円（同９４．４％増）としており、営業減益の見通しを嫌気した売りが出ている。地政学リスクの高まりから設備投