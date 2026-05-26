チェンジホールディングスはふるさと納税プラットフォームの運営や自治体向けデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援などを展開する。業績はトップラインの伸びが長期にわたって続いており、２７年３月期は５７８億２３００万～５９０億円（前期比９．５～１１．７％増）と過去最高更新基調を継続する見通し。営業利益は１１５億～１２５億円（同２．４～１１．４％増）