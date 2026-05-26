多摩川ホールディングスは４日続伸。２５日取引終了後、子会社の多摩川エナジーが系統用蓄電所を取得すると発表した。７月の系統連系を予定しており、その後に需給調整市場への参入に必要な審査を経て、早期の市場での稼働開始を目指すという。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS