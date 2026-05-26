近年、白血病や悪性リンパ腫などの血液疾患の治療は長足の進化を遂げ、かつては「不治の病」とされた病気が、医学の進歩により長く付き合いながら生きていく「慢性疾患」へと変わりつつあります。しかし、進歩の裏で医療現場では「専門医への患者集中」という新たな課題が浮き彫りになっています。こうした課題を解決するため、日本血液学会、福島県および三重県の医師会、ノバルティス ファーマが協力し、医療連携プロジェ