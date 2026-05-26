肝臓は消化管から吸収された物質を最初に受け取り、代謝・解毒・貯蔵を行う重要な臓器です。サプリメント成分も例外ではなく、過剰に摂取された場合には肝臓の処理能力を超えることがあります。サプリメントが原因で起こる肝臓のトラブルは、「薬物性肝障害（Drug-Induced Liver Injury：DILI）」と総称され、近年は健康食品・サプリメントが原因となるケースも増加傾向にあります。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿