開催：2026.5.26 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 2 - 10 [ナショナルズ] MLBの試合が26日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとナショナルズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。 1回表、1番 ジェームズ・ウッド 6球目を