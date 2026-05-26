新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は6月20日（土）夜9時より、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”を紐解く「ABEMA」新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を無料放送開始します。【ティザー映像】https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p701■世界各国で華やかに人生を送るセレブ女子の「秘密」とは？新たに放送開始される『CELEB SECRET』