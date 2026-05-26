【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Vaundyが、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』主題歌として書き下ろした新曲「イデアが溢れて眠れない」のMVを公開した。 ■MVは、Vaundyにとって通算9作目となる監督作品 MVには、Vaundyが自身9作目となる監督を務め、ドラマにも出演中の俳優・出口夏希が出演。“アイデアが生まれる瞬間の頭の中のカオス”を表現した作品とのことで、自分の中に芽生えたアイデアの種を逃