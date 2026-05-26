26日10時現在の日経平均株価は前日比189.82円（-0.29％）安の6万4968.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は687、値下がりは809、変わらずは66。 日経平均マイナス寄与度は357.21円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が120.68円、キオクシア が68.52円、フジクラ が55.51円、中外薬 が41.33円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を392.61円押し上げている。次いでイビデン