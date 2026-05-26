26日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝158円97銭前後と、前日午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝185円02銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース