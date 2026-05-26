2026年5月25日、韓国・中央日報は「『成果給削減説』が流れている台湾TSMCの従業員の間で、サムスン電子を『ロールモデル』としてストライキを行おうという声が上がっている」と伝えた。世界の半導体業界は「スーパーサイクル」を迎え過去最高の業績を上げている一方で、「投資拡大と利益分配をめぐる悩みは深まっている」という。複数の台湾メディアによると、TSMC社内では、海外投資予算の増加により、今年7月に支給される25年度